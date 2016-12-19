19. 12. 2016 г.
На сайте стартовал новый ФОТОКОНКУРС С ПРИЗАМИ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»на Лучшую фотографию по теме Зима (Для участия в конкурсе принимаются фотографии на которых Ваша собака находится в зимнем антураже. Например: ёлка, снег, Новый Год - в общем всё что связано с зимой!).
12. 11. 2016 г.
Окончен фотоконкурс «Это было летом, летом ...!». Все победители когкурса получили свои ПРИЗЫ.
10. 10. 2016 г.
На ФОТОКОНКУРСЕ С ПРИЗАМИ «Это было летом, летом ...!» окончен прием фотографий и открыто голосование.
На
нашем сайте вы найдете информацию о собаках, кошках и других
животных.
А также фотоальбомы Ваших любимцев.
Кроме того Pets Inform - это советы по содержанию и лечению
животных, обзоры продукции для них, виртуальное общение и многое
другое.