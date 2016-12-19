Конкурс с призами

Животные
Продажа щенков


Организации
Ветеринария

Клиники
Аптеки
Ветпрепараты
Статьи
Книги

Интернет-Магазин
Производители
Магазины
Обзор товаров

Наши награды
Статистика
Статистика разделов
Яндекс.Метрика
Наши друзья
Рекомендуем

Ам.бульдог
Ам.стафф
Английский бульдог
Бобтейл
Гончие
Кавказская овчарка
Миттельшнауцер
Немецкая овчарка
Среднеазиатская овчарка
Таксы
Той-терьер
Ротвейлер
Риджбек
Чау-чау
Цверг
Шар-пей
Шелти
Ягдтерьер
Наши друзья
доставка цветов зарубеж ; доставка цветов донецк

Новости сайта:

19. 12. 2016 г.
На сайте стартовал новый ФОТОКОНКУРС С ПРИЗАМИ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» на Лучшую фотографию по теме Зима (Для участия в конкурсе принимаются фотографии на которых Ваша собака находится в зимнем антураже. Например: ёлка, снег, Новый Год - в общем всё что связано с зимой!).

 12. 11. 2016 г.
Окончен фотоконкурс «Это было летом, летом ...!». Все победители когкурса получили свои ПРИЗЫ.

10. 10. 2016 г.
На ФОТОКОНКУРСЕ С ПРИЗАМИ «Это было летом, летом ...!» окончен прием фотографий и открыто голосование.

05. 09. 2016 г.
На сайте стартовал новый ФОТОКОНКУРС С ПРИЗАМИ «Это было летом, летом ...!» - на Лучшую фотографию по теме Собаки на природе.

17. 08. 2016 г.
Все победители конкурса «Счастливы вместе» получили свои награды.

25. 07. 2016 г.
На КОНКУРСЕ С ПРИЗАМИ «Счастливы вместе» окончилось голосование и определены ПОБЕДИТЕЛИ.

01. 07. 2016 г.
На КОНКУРСЕ С ПРИЗАМИ «Счастливы вместе» окончился прием фотографий и открыто голосование.

31. 05. 2016 г.
В разделе «Специализирован ные выставки и семинары» размещена информация о «AQUATERRA SHOW 2016»

23. 05. 2016 г.
На сайте стартовал новый КОНКУРС С ПРИЗАМИ «Счастливы вместе» (призы выбираем сами)

13. 04. 2016 г.
Размещена информация о Международном конкурсе грумеров под эгидой EGA
«UKRAINIAN MASTER GROOM 2016» которая будет проходить 23 апреля в МВЦ на выставке «Золотые ворота»

05. 10. 2015 г.
Размещена информация о сухих кормах и консервах для кошек торговой марки «Optimeal» компании «Кормотех».

26. 09. 2015 г.
На сайте питомника «Perle de France» размещена информация о предлагаемых к продаже щенках бордоского дога

17. 05. 2015 г.
Размещена информация о сухих кормах и консервах для кошек торговой марки «Клуб 4 лапы (Club 4 paws)» компании «Кормотех».

29. 04. 2015 г.
Размещена информация о кормах для собак торговой марки «Клуб 4 лапы (Club 4 paws)» компании «Кормотех».

29. 10. 2014 г.
Размещена дополнительная информация по породе собак Немецкая овчарка.

25. 06. 2014 г.
ВНИМАНИЕ! На сайте размещена информация о победтелях КОНКУРСА «Все не как у людей или я - собачник».

02. 06. 2014 г.
На сайте закончен прием фотографий и открыто голосование на КОНКУРСЕ «Все не как у людей или я - собачник»

04. 04. 2014 г.
 На сайте стартовал новый КОНКУРС«Все не как у людей или я - собачник» с ПРИЗАМИ (призы выбираем сами) (призы от копании « ПрофиДог »).

29. 03. 2014 г.
Размещена новая ветеринарная статья: «Анестезия при диагностической бронхоскопии прибором Аmbu vScope»

26. 03. 2014 г.
Размещена новая ветеринарная статья: «Клинические наблюдения низкопоточной ингаляционной анестезии по закрытому контуру с применением маски»

09. 03. 2014 г.
Добавлена информация про 10-й Юбилейный Международный форум товаров и услуг для домашних животных «ЗооВетЭкспо - 2014».

05. 03. 2014 г.
Размещена новая ветеринарная статья: «Отчет по определению in vitro чувствительности полевых штаммов бактерий, выделенных от собак, к цефтиофуру (цефинелю)»
На сайте питомника « Грей Тетис » размещена информация о предлагаемых к продаже щенках цвергшнауцера.
Архив новостей

дата последнего обновления: 19.12.2016
Поиск по сайту
СМИ о животных
Пресса:

Зоодруг
Мир собак
Твоё собачье дело
Домашние любимцы
Мое зверье

Отдохнём

Natural Art
Анекдоты
Калейдоскоп
Тесты
Гороскопы
Кличка и судьба
Рекорды Гиннеса

Пообщаемся

Написать письмо
Объявления
Каталог сайтов
Живые форумы
Статьи посетителей сайта
Полезное
Разное
Статьи посетителей сайта на общие темы
Статьи посетителей сайта на зоотематику
Рекомендуем
Копии швейцарских часов
На нашем сайте вы найдете информацию о собаках, кошках и других животных.
А также фотоальбомы Ваших любимцев.
Кроме того Pets Inform - это советы по содержанию и лечению животных, обзоры продукции для них, виртуальное общение и многое другое.
Архив новостей

2012-13 года
2011 год
2009-10 года
2007-8 года
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год

Наши друзья

 

 
 
© 2000 - 2016 by Oksana&Alexandr Lubenets
Программирование - студия дизайна ICOM
 
Яндекс цитирования
 