|
|
Представляем
Вашему вниманию всеукраинский кинологический журнал «Мир собак».
Невозможно выразить ни в каких материальных ценностях
все то доброе, что дает собака человеку. Общение с ней обогащает духовный
мир, делает его ярче и эмоциональнее.
О собаках говорят и пишут, их показывают в кино и
на выставках, о них спорят... А они? Они ждут от нас только одного -
любви.
«Мир собак» -
- обеспечит необходимыми материалами о содержании собаки - ее питании,
воспитании, лечении и дрессировке
- опубликует статьи и обзоры известных кинологов, экспертов, ветеринаров
- предоставит информацию:
о международных и национальных выставках;
о ведущих питомниках мира и Украины;
о деятельности кинологических организаций;
- опубликует рекламу
и объявления.
|
|
Тираж журнала
- 10000 экз.
Язык - русский, украинский. Формат - А4 (не стандарт -- 217 х 272 мм).
Подписной
индекс журнала «МИР СОБАК» в объединенном каталоге 79087.
Предлагаем также подписываться на журнал «МИР СОБАК»
через редакцию журнала.
Стоимость подписки на соответствующее количество номеров
журнала необходимо отправить через сберкассу на р/с 26004300100589 в
АКБ «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» в г. Киеве, МФО 322658, получатель платежа
- ООО «ТЕТИС».
Копию платежного поручения с отметкой сберкассы, полный
почтовый адрес и Ф.И.О. получателя с указанием заказаных номеров журнала
необходимо отправить на почтовый адрес редакции.
Для заказа ранее вышедших из печати номеров необходимо
предварительно выслать на почтовый адрес редакции заказ на соответствующие
номера для выяснения их наличия и получить подтверждение.
Почтовый адрес редакции: Украина, 02152, г. Киев-152, а/я 5.
E-mail: tetis@i.com.ua